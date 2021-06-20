Каскадер-байкер Алекс Харвилл погиб, пытаясь перелететь на мотоцикле футбольное поле

Мотоциклист-каскадер скончался от травм, полученных при попытке побить мировой рекорд в прыжке на мотоцикле в штате Вашингтон.
Как сообщили в офисе шерифа округа Грант, Алекс Харвилл пытался перепрыгнуть через футбольное поле на своем мотоцикле во время выступления на авиашоу в Мозес-Лейк, когда он разбился.
Ужасающие кадры крушения показывают, как Харвилл запускает свой байк с рампы, летит по воздуху и приземляется на насыпь из грязи, всего в нескольких футах от того места, где он мог бы быть на свободе. Издалека можно увидеть, как он пролетает через руль и кувыркается через вершину земляной насыпи, прежде чем резко остановиться.
По словам официальных лиц, Харвилл был доставлен в больницу с травмами, но позже скончался. Ему было 28 лет.
В офисе шерифа сообщили, что семья Харвилла была уведомлена и выразила «глубочайшие соболезнования» его семье, друзьям и близким.
Харвилл ранее установил мировой рекорд в 2013 году, прыгнув почти на 300 футов(примерно 91,5 метра) между двумя грунтовыми пандусами, сообщает Q13 Fox.
Он был из Ефраты, города с населением около 8000 человек, расположенного в центре штата Вашингтон.
Источник: foxnews.com