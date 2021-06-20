Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 июня 2021 в России и мире

• День Святой Троицы (Пятидесятница)
• Международный день отца (Father`s Day)
• День медицинского работника (День медика)
• Всемирный день Wi-Fi (World Wi-Fi Day)
• День чайных покупок
• День невынимающихся пробок
• День новой личности (New Identity Day)
• День вина «Ламбруско» (Lambrusco Day)
• Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos)
• День минёра-торпедиста и специалистов минно-торпедной БЧ-3 ВМФ РФ
• День памяти священномученика Феодота Анкирского
• Всемирный день эффективности (World Productivity Day)
• Кельтский праздник «Лита» (Litha)
• Всемирный день беженцев (World Refugee Day)
• Международный день осведомлённости о нистагме (International Nystagmus Awareness Day)
• День отца - Украина
• День заботливого мужа (Husband Caregiver Day) - США
• День без автомобиля (Car-free Sunday) - Германия
• День любителей индейки (National Turkey Lovers` Day) - США
• День авиации - Армения
• День ванильного молочного коктейля (National Vanilla Milkshake Day) - США
• День семейного просвещения (Family Awareness Day) - США
• День работников водного хозяйства - Кыргызстан
• День мороженого с газировкой (Ice Cream Soda Day) - США
• День суверенитета - Узбекистан
• День независимости - Сенегал
• День посадки деревьев - Австралия
• День «Девушки изучают программирование» (National Girls Learning Code Day) - Канада
• День американского орла (National American Eagle Day) - США
• День бретонского слоёного пирога «Куин Аманн» (National Kouign Amann Day) - США
• День мучеников - Эритрея
• День штата Западная Виргиния (West Virginia Day) - США
• День рождения Гуру Ринпоче (Birthday of Guru Rinpoche) - Бутан
• День прогулки с гиком (National Hike with a Geek Day) - США
• День работников газового хозяйства - Азербайджан
• День национального флага (Dia de la Bandera) - Аргентина
• Именины у Феодота, Александра, Богдана, Антонина, Василия, Валерии, Лукины, Марии, Анны, Бориса, Виктора
• Федот Урожайник (Федот - тепло даёт)
Важные события
1793 в США запатентована хлопкоочистительная машина
1803 в Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полёт на воздушном шаре.
1840 Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.
1867 президент Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.
1880 на Пушкинских торжествах Фёдор Достоевский произнёс свою знаменитую 45-минутную речь, посвящённую Александру Пушкину.
1881 в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи.
1893 открыта основанная Д. И. Менделеевым Главная палата мер и весов.
1895 введён в эксплуатацию Кильский канал, соединив Северное и Балтийское моря
1913 впервые в истории России назначен ответственный за спорт и физическое развитие – генерал Воейков.
1933 создана генеральная прокуратура СССР.
1939 в Ленинграде арестован режиссёр Всеволод Мейерхольд.20 июня 1895 года введён в эксплуатацию Кильский канал, соединив Северное и Балтийское моря
1945 из Берлина в Москву доставлено Знамя Победы, ранее водружённое на крыше Рейхстага.
1950 «Правда» опубликовала статью Сталина «Марксизм и языкознание».
1963 создана «горячая линия» между СССР и США.
1996 основана кинологическая служба МЧС России.
Источник: my-calend kakoysegodnyaprazdnik