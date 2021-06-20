Какой сегодня церковный праздник 20 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 20 июняДень Святой Троицы (Пятидесятница)
Мученика Феодота Корчемника
Народные праздники
Троица
Этот праздник приходится на 50 день после Пасхи. Он посвящен сошествию Святого Духа на апостолов и Деву Марию.
В этот день принято посещать храмы, которые к празднику украшаются ветками деревьев, а пол устилается травой. Люди приносят их домой, высушивают и хранят на протяжении года, как оберег. Также в этот день принято святить воду.
Хозяйки накануне праздника проводят в доме генеральную уборку, готовят праздничные угощения. Традиционным блюдом является каравай – символ плодородия и благополучия.
В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться, злиться, купаться в водоемах.
Дождливая погода предвещает изобилие грибов осенью.
Федот Урожайник
Этот праздник посвящен памяти мученика Феодота Анкирского. В народе он считается покровителем урожая.
Ему молятся о богатом урожае и просят уберечь от несчастья.
В этот народный праздник можно спокойно купаться в реках и озерах, не опасаясь русалок.
Если доносятся раскаты грома из нескольких дней одновременно, то следует ожидать резкого похолодания и града.
Приметы
- Теплая погода – рожь уродится.
- Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.
- Ночь без росы – жди дождя.
- Любое ненастье в течении дня обернется неурожаем.
- Если в этот день гром долго гремит – ненастье надолго, а если он переходит с места на место – будет град и холод.
Источник: my-calend