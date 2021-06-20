Какой сегодня церковный праздник 20 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 20 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:586/20/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Хозяйки накануне праздника проводят в доме генеральную уборку, готовят праздничные угощения. Традиционным блюдом является каравай – символ плодородия и благополучия.

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Православные праздники 20 июня

День Святой Троицы (Пятидесятница)
Мученика Феодота Корчемника

Народные праздники

Троица

Этот праздник приходится на 50 день после Пасхи. Он посвящен сошествию Святого Духа на апостолов и Деву Марию.

В этот день принято посещать храмы, которые к празднику украшаются ветками деревьев, а пол устилается травой. Люди приносят их домой, высушивают и хранят на протяжении года, как оберег. Также в этот день принято святить воду.

Хозяйки накануне праздника проводят в доме генеральную уборку, готовят праздничные угощения. Традиционным блюдом является каравай – символ плодородия и благополучия.

В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться, злиться, купаться в водоемах.

Дождливая погода предвещает изобилие грибов осенью.

Федот Урожайник

Этот праздник посвящен памяти мученика Феодота Анкирского. В народе он считается покровителем урожая.

Ему молятся о богатом урожае и просят уберечь от несчастья.

В этот народный праздник можно спокойно купаться в реках и озерах, не опасаясь русалок.

Если доносятся раскаты грома из нескольких дней одновременно, то следует ожидать резкого похолодания и града.

Приметы


  • Теплая погода – рожь уродится.
  • Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.
  • Ночь без росы – жди дождя.
  • Любое ненастье в течении дня обернется неурожаем.
  • Если в этот день гром долго гремит – ненастье надолго, а если он переходит с места на место – будет град и холод.

Источник: my-calend

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