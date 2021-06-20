"Странную" стройку заметили жители на ул. Вокзальной в Бердске. Что там откроют 30 сентября 2021, рассказываем
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"Странную" стройку заметили жители на ул. Вокзальной в Бердске. Что там откроют 30 сентября 2021, рассказываем

11:41:276/20/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Как говорят горожане, паспорта объекта на высоком заборе нет. Так ли это? - разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Бердчане обеспокоены новой стройкой в городе

Новое возводящее здание в Бердске насторожило многих бердчан.

Как утверждают местные жители, еще одна постройка должна появиться на ул. Вокзальной в Бердске.

- Может вы обладаете информацией, что строят между зданиями Вокзальная 26 и 26 А? Паспорта объекта на заборе нет,- написала в редакцию горожанка.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", паспорт на объекте имеется. По сведениям редакции, на месте недалеко от вокзала, планируют построить административное здание Green House. Заказчиком проекта является ИП Калганов. Подрядчик выполняющий строительство - ООО "СтройТехМонтаж". Окончание сроков возведения постройки планируется 30 сентября 2021 года.

Согласно информации размещенной в открытых источниках, деятельность ИП Калганова сосредоточена на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Аналогичная компания под названием "Green House" есть и в Новосибирске. Она занимается ремонтом жилых, производственных, офисных и торговых помещений.

В паспорте объекта указана вся информация

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