Придет ли жара в Бердск на Троицу 20 июня
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Придет ли жара в Бердск на Троицу 20 июня

6:30:396/20/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах местами сильные дожди, град.

Температура воздуха ночью +5, +10 °С, похолодание, днем +17, +22 °С
Метеорологическая обстановка на 20 июня 2021 года: Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах местами сильные дожди, град. Ночью и утром местами туманы. Ветер северный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с, ночью при грозах усиление до 23 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 °С, похолодание, днем +17, +22 °С.
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