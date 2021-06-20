Геоудар 20 июня 2021: Какой силы ждать магнитную бурю метеопатам сегодня

Лето 2021 года продолжается при сильной солнечной активности. На Солнце происходят вулканические вспышки, в результате которых с поверхности звезды в космос разлетаются волны солнечного ветра. Эти волны, сталкиваясь с магнитосферой Земли, вызывают в ней колебания - магнитне бури. Ученые утверждают, что магнитные бури могут вызвать ухудшения самочувствия даже у человека, который не зависит от изменений погодных условий. Следить за прогнозом геомагнитных бурь нужно для своевременного предупреждения появления болезненных симптомов. А предупредить осложнения в здоровье можно не только с помощью лекарственных препаратов, но и соблюдая несложные рекомендации врачей и ученых.
Незначительные вспышки на Солнце, такие как сегодня, 20 июня 2021 года, смогут ощутить сильно зависимые от перемены космической погоды люди - гипертоники и пациенты, перенесшие инфаркты или страдающие от болезней сердца. Головокружение, мигрени почувствуют восприимчивые к изменению магнитного фона люди.
25 июня 2021 года нагрянет сильная магнитная буря. Два дня, 25 и 26 июня, специалисты ожидают значительные колебания магнитного поля Земли. Этот шторм в магнитосфере смогут ощутить на себе ранее не страдавшие от магнитных бурь люди. Медики предупреждают, что возможно появление головных болей, рост давления, бессоница, боли в суставах, могут беспокоить тахикардия, перепады настроения.
Июньский цикл магнитных бурь завершится не слишком интенсивной солнечной вспышкой, поэтому всплеск магнитных колебаний будет заметным, но непродолжительным. Метеозависимым людям нужно контролировать показания артериального давления, своевременно принимать меры для их стабилизации, не допускать критического роста. Чтобы не иметь проблем со здоровьем врачи советуют больше находится на свежем воздухе, но не выходить на солнце, особенно в полдень, когда оно наиболее активно, пить больше воды, исключить алкоголь и табак из употребления, а также сладкие и жирные продукты из меню.
20 июня магнитосфера Земли с 3 часов ночи до 18 часов спокойна, заметных возмущений нет. Вечером в воскресенье до полуночи ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. Может нарушится сон, проявиться бессоница. Метеопаты почувствуют усталость и слабость, люди в таком случае становятся рассеянными, раздражительными, возникает чувство тревоги. Как правило, теплая ванна и успокоительный травяной чай, спокойная добрая атмосфера дома позволяет не заметить небольшие перемены космической погоды. Настройтесь позитивно, с оптимизмом и юмором смотрите на себя и окружающих.
Как легче пережить время магнитных бурь?
Анна Сергеевна, 56 лет:
- Всегда измеряю давление. Стараюсь спать подольше. Раньше ложусь спать. Берегу голову, ношу шляпу, на солнце не появляюсь без головного убора. Пью много воды.
Юлия Александровна, 60 лет:
- Когда болит голова, стараюсь прилечь и отдыхать. Пью чай из трав. Стараюсь больше ходить, даже по квартире. Меньше болят ноги, если делаю зарядку.
Тамара Андреевна, 47 лет:
- Принимаю душ утром и вечером. Стараюсь меньше есть, больше пить воды. Делаю утром простую гимнастику. Стараюсь не спорить и не нервничать, отвлекаться от грустных мыслей, берегу нервы.