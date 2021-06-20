Можно ли работать 20 июня на великий праздник День Святой Троицы?
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Можно ли работать 20 июня на великий праздник День Святой Троицы?

12:20:546/20/2021Фото: commons.wikimedia
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Именно благодаря Духу Святому апостолы смогли проповедовать христианство в разных уголках земли и обрели чудесный дар быть стойкими и выносливыми для выполнения столь трудной миссии.

церковь
Православные с утра идут в храмы

Сегодня, 20 июня 2021 года, отмечается последний из череды пасхальных торжеств праздник. Он относится к числе двунадесятых, то есть самых крупных и значимых. Его название - Троица, но также называют его Пятидесятницей и Днем Сошествия Святого Духа.

Этот праздник, как отправную точку для распространения христианства по всему миру, церковь считает своим днем рождения. Именно благодаря Духу Святому апостолы смогли проповедовать христианство в разных уголках земли и обрели чудесный дар быть стойкими и выносливыми для выполнения столь трудной миссии.

Обязательно в такой праздник во всех храмах проводятся торжественные богослужения. Помещения храмов украшают к службе цветами и букетами зелени, часто на полы стелют свежую, только скошенную траву.

Только в этот день впервые за 50 дней от Пасхи совершается особая молитва, которая читается на коленях. И священники и прихожане просят в ней Божьего благословения и помощи, а также возносят благодарность за все то, что у нас есть.

Можно ли работать?

В народе действительно есть такая традиция - не работать в такой крупный праздник. По сути, к нему готовятся заранее, стараясь выполнить всю необходимую работу к празднику. А потому на праздник позволяли себе отдыхать и полностью посвятить себя празднованию.

Но как быть тем, кто работает независимо от дня недели, например, посменно?

Священнослужители поясняют, что запрет на работу в праздник предполагает то, что нужно в этот день поставить Бога на первое место и обязательно найти время для посещение богослужения и молитвы. Однако, если есть необходимость работы в силу ваших обязательств, то это ни в коем случае не грех.

Точно также, как и ежедневная работа по дому. Ведь если вам ребятишки затоптали пол, то глупо сидеть с грязным полом в праздник или немытой посудой, потому что вроде как работать нельзя...

Работать можно. Если у вас есть возможность - посетите храм и помолитесь, а после всего можно и работать. В этом нет греха, да и Господь никогда не любил тех, кто ничего не делает, а наоборот - любил усердных и трудолюбивых людей. Работа не может быть никому во вред - она всегда приносит пользу.

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