Сегодня День медицинского работника: как поздравить врачей и медсестер 20 июня

Сегодня, 20 июня 2021 года, свой профессиональный праздник отмечают все те, кто имеет отношение к медицине. Это врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки, обслуживающий персонал больниц.
Этот праздник меняет свою дату, поскольку отмечается в каждое 3-е воскресенье июня.
К тем, кто связан с медициной, испокон веков относились с большим почетом и уважением. Ведь только медики способны вылечить нас от самых разных недугов, оказать первую срочную помощь, спасти жизнь в критической ситуации. До 1980 года этот праздник отмечался в каждом регионе в свою дату, пока не был утвержден официально на государственном уровне.
Разумеется, в этот праздник необходимо поздравлять всех медицинских работников. Администрации медицинских учреждений и муниципалитеты вручают грамоты и награды самым отличившимся специалистам, локально на местах работы проводятся свои праздничные мероприятия.
От благодарных пациентов приходят самые наилучшие пожелания со словами благодарности. И не только. Дарят сувениры, конфеты, цветы, подарки.
Есть и государственные награды, вручаемые за огромный вклад в развитие медицины и за большой стаж работы.
Не забудьте сегодня сказать слова благодарности тем медицинским работникам, которые помогли вам когда-то в трудной ситуации, или тем врачам, у кого сегодня наблюдается ваша семья. А может быть в вашей семье есть тот, кто свою жизнь отдает на служение людям.
Это очень тяжелый труд и физически и морально, ведь равнодушные люди в медицине не могут оставаться долго - все медики имеют сострадание к своим пациентам, за всех переживают.