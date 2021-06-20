Сегодня День медицинского работника: как поздравить врачей и медсестер 20 июня
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Сегодня День медицинского работника: как поздравить врачей и медсестер 20 июня

1:20:336/20/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Не забудьте сегодня сказать слова благодарности тем медицинским работникам, которые помогли вам когда-то в трудной ситуации, или тем врачам, у кого сегодня наблюдается ваша семья.

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День медицинского работника отмечается сегодня, 20 июня 2021 года

Сегодня, 20 июня 2021 года, свой профессиональный праздник отмечают все те, кто имеет отношение к медицине. Это врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки, обслуживающий персонал больниц.

Этот праздник меняет свою дату, поскольку отмечается в каждое 3-е воскресенье июня.

К тем, кто связан с медициной, испокон веков относились с большим почетом и уважением. Ведь только медики способны вылечить нас от самых разных недугов, оказать первую срочную помощь, спасти жизнь в критической ситуации. До 1980 года этот праздник отмечался в каждом регионе в свою дату, пока не был утвержден официально на государственном уровне.

Разумеется, в этот праздник необходимо поздравлять всех медицинских работников. Администрации медицинских учреждений и муниципалитеты вручают грамоты и награды самым отличившимся специалистам, локально на местах работы проводятся свои праздничные мероприятия.

От благодарных пациентов приходят самые наилучшие пожелания со словами благодарности. И не только. Дарят сувениры, конфеты, цветы, подарки.

Есть и государственные награды, вручаемые за огромный вклад в развитие медицины и за большой стаж работы.

Не забудьте сегодня сказать слова благодарности тем медицинским работникам, которые помогли вам когда-то в трудной ситуации, или тем врачам, у кого сегодня наблюдается ваша семья. А может быть в вашей семье есть тот, кто свою жизнь отдает на служение людям.

Это очень тяжелый труд и физически и морально, ведь равнодушные люди в медицине не могут оставаться долго - все медики имеют сострадание к своим пациентам, за всех переживают.

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