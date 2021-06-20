Максим Галкин показал шокирующие кадры жены Аллы Пугачевой без белья и в мини-шортах в свой 45-летний юбилей. Смотрите видео
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Максим Галкин показал шокирующие кадры жены Аллы Пугачевой без белья и в мини-шортах в свой 45-летний юбилей. Смотрите видео

10:09:016/20/2021Фото: Инстаграм Максима Галкина
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18 июня юморист отметил свой день рождения. Семилетние Лиза и Гарри зачитали рэп папе, а к концу песни на террасу дома вышла Примадонна.

Максима Галкина поздравила любимая жена


Знаменитый юморист Максим Галкин 18 июня отметил свою 45-летний юбилей. В честь своего дня рождения он опубликовал уникальное видео с супругой - Аллой Пугачевой. Стоит отметить, что пара вместе уже 20 лет. С самого раннего утра коллеги и друзья Максима поздравляли юбиляра. Игорь Николаев, Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Светлана Лобода, Эвелина Бледанс, Глюкоза, Анна Семенович, Елена Малышева - все пожелали Галкину здоровья и счастья.

Папу поздравили трогательно семилетние Лиза и Гарри. Дети на видео прочли рэп-поздравление. В самом конце поздравления к детям присоединилась мама - Алла Борисовна. Она была одета в коротенькие джинсовые шорты и свободную футболку, обнажающие плечи.

- Не смей меня снимать, не смей! - выкрикнула Пугачева. В этот момент она прикрывала руками декольте. Очевидно, примадонна была без белья.

Но Галкин опубликовал видео на свою страницу в Инстаграм.

- Лиза и Гарри просто чудо, а Алла Борисовна выглядит, словно девочка. И зачем скрывать такую красоту? - пишут подписчики юмориста.

В тот же вечер Максим Галкин собрал в фешенебельном ресторане около сотни гостей. Судя по многочисленным видео с праздника, день рождение отмечали Гарик Харламов, Баста, Настя Ивлеева, Николай Басков, Геннадий Хазанов, Олег Меньшиков, Валентин Юдашкин, Жасмин, Кристина Орбакайте и Александр Ревва.

Первый и самый проникновенный тост в честь виновника торжества произнесла Примадонна. Обращаясь к отцу своих детей, звезда едва сдерживала слезы:

- Каждый день я благодарю небеса, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет - и сцена дала мне тебя. Я помню те моменты, когда ты очень мне не понравился, не знаю почему… Но я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной. Кстати, тебе повезло: для меня ты всегда будешь молодым мужем!

Напомним, Алла Борисовна и Максим Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар". В 2021 году Пугачева и Галкин отметят 10 лет со дня свадьбы.



 










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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)




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