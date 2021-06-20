Ведущий "Авторадио" Новосибирска Павел Левин умер от коронавируса в 47 лет
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Ведущий "Авторадио" Новосибирска Павел Левин умер от коронавируса в 47 лет

10:17:236/20/2021Фото: Соболезнуем.
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Свою карьеру Павел начал в 2008 году. Умерший работал с многими ведущими радиостанциями Новосибирска - «Русское радио», радио «Классик», «Радио Сибири».

Павел умер от коронавируса
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Ведущий "Авторадио" из Новосибирска Павел Левин умер от коронавируса. Ему было всего лишь 47 лет. О гибели друга и коллеги новосибирцы рассказали в сети. Радиоведущий Евгений Величко написал на странице в Facebook:

- В это нельзя поверить...Ушел хороший и добрый человек, которого, пусть не лично, знал весь Новосибирск. Павел Левин, ведущий «Авторадио». 47 лет. Ковид... Пусть будет земля тебе пухом, брат...

Свою карьеру Павел начал в 2008 году. Умерший работал с многими ведущими радиостанциями Новосибирска - «Русское радио», радио «Классик», «Радио Сибири».

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