Ведущий "Авторадио" Новосибирска Павел Левин умер от коронавируса в 47 лет

Ведущий "Авторадио" из Новосибирска Павел Левин умер от коронавируса. Ему было всего лишь 47 лет. О гибели друга и коллеги новосибирцы рассказали в сети. Радиоведущий Евгений Величко написал на странице в Facebook:
- В это нельзя поверить...Ушел хороший и добрый человек, которого, пусть не лично, знал весь Новосибирск. Павел Левин, ведущий «Авторадио». 47 лет. Ковид... Пусть будет земля тебе пухом, брат...
Свою карьеру Павел начал в 2008 году. Умерший работал с многими ведущими радиостанциями Новосибирска - «Русское радио», радио «Классик», «Радио Сибири».