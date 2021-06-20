Владимир Путин проведет прямую линию с россиянами 30 июня 2021

В Кремле заявили, что глава России Владимир Путин проведет прямую линию с россиянами 30 июня. Программа выйдет в эфир в 12 часов дня по московскому времени. В Новосибирской области эфир начнется в 16.00.
Трансляция прямой линии главы государства будет вестись на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Формат общения предполагает, что президент страны будет свободно отвечать на вопросы обращающихся.
Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.
Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.
Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Приём вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.
Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.
Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР).
Подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ доступны на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).