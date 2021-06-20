Мертвеца нашли на берегу реки у парка Заельцовского в Новосибирске

Трагическое происшествие произошло в Новосибирске 19 июня. Как сообщает "Курьер. Среда. Бердск" СК по Новосибирской области, Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения на берегу реки тела мужчины.
Уже известно, что днем в правоохранительные органы от сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на пляже вблизи улицы Сухарная, недалеко от парка культуры и отдыха «Заельцовский» обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Как зовут умершего и его возраст выясняется.
- На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального следственного управления, производится осмотр места, где было обнаружено тело мужчины, выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.