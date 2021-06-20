Новую выплату для российских семей с детьми 19 июня 2021 объявил Путин

Владимир Путин сделал заявление о новой выплате для российских семей во время XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Это произошло 19 июня 2021. Глава государства предложил освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми. Но есть одно условие - в течение календарного года на вырученные от продажи деньги необходимо купить новое жилье. Предполагается, что таким образом россиянам предоставят больше возможностей для улучшения жилищных условий.
- Думаю, мелочь, конечно, сейчас, может быть, скажу, но тем не менее для конкретных людей это может иметь значение. О чём идёт речь? Бывает так, что семья приобрела жильё, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение – родился ещё ребенок, и квартира становится уже слишком мала для этой семьи, слишком тесной становится. Однако сегодня при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, вот именно её и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении последующих детей смогла быстрее купить новое жильё. Какая-то копеечка в руках останется – они смогут использовать её для покупки большей квартиры, - заявил глава государства.
Напомним, 30 июня Владимир Владимирович проведет прямую линию с россиянами. Он ответит на вопросы россиян в 12.00 по Москве или в 16.00 по Новосибирской области.