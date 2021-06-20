Новую выплату для российских семей с детьми 19 июня 2021 объявил Путин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новую выплату для российских семей с детьми 19 июня 2021 объявил Путин

11:33:506/20/2021Фото: Кремлин.ру
0

Предполагается, что таким образом россиянам предоставят больше возможностей для улучшения жилищных условий.

Владимир Путин придумал новый выплату

Владимир Путин сделал заявление о новой выплате для российских семей во время XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Это произошло 19 июня 2021. Глава государства предложил освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми. Но есть одно условие - в течение календарного года на вырученные от продажи деньги необходимо купить новое жилье. Предполагается, что таким образом россиянам предоставят больше возможностей для улучшения жилищных условий.

- Думаю, мелочь, конечно, сейчас, может быть, скажу, но тем не менее для конкретных людей это может иметь значение. О чём идёт речь? Бывает так, что семья приобрела жильё, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение – родился ещё ребенок, и квартира становится уже слишком мала для этой семьи, слишком тесной становится. Однако сегодня при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, вот именно её и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении последующих детей смогла быстрее купить новое жильё. Какая-то копеечка в руках останется – они смогут использовать её для покупки большей квартиры, - заявил глава государства.

Напомним, 30 июня Владимир Владимирович проведет прямую линию с россиянами. Он ответит на вопросы россиян в 12.00 по Москве или в 16.00 по Новосибирской области.

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
подоходный налогновая выплата
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошая идея?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новую выплату для российских семей с детьми 19 июня 2021 объявил Путин
    11:33:50 6/20/2021
    Новую выплату для российских семей с детьми 19 июня 2021 объявил Путин
    Можно ли работать на огороде 20 июня в великий праздник День Святой Троицы?
    11:20:55 6/20/2021
    Можно ли работать на огороде 20 июня в великий праздник День Святой Троицы?
    20 июня - День отца: Красивые открытки и поздравления в прозе для самого родного мужчины
    11:15:01 6/20/2021
    20 июня - День отца: Красивые открытки и поздравления в прозе для самого родного мужчины
    Светлана Крючкова в программе «Привет, Андрей» встретилась с сыном спустя два года разлуки
    11:11:58 6/20/2021
    Светлана Крючкова в программе «Привет, Андрей» встретилась с сыном спустя два года разлуки
    Мертвеца нашли на берегу реки у парка Заельцовского в Новосибирске
    10:47:18 6/20/2021
    Мертвеца нашли на берегу реки у парка Заельцовского в Новосибирске
    Список лидеров от "Единой России" на выборы в Госдуму в сентябре 2021 составил Владимир Путин
    10:42:21 6/20/2021
    Список лидеров от "Единой России" на выборы в Госдуму в сентябре 2021 составил Владимир Путин
    Владимир Путин проведет прямую линию с россиянами 30 июня 2021
    10:33:36 6/20/2021
    Владимир Путин проведет прямую линию с россиянами 30 июня 2021
    Гороскоп на 21 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:47 6/20/2021
    Гороскоп на 21 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Максим Галкин показал шокирующие кадры жены Аллы Пугачевой без белья и в мини-шортах в свой 45-летний юбилей. Смотрите видео
    10:09:01 6/20/2021
    Максим Галкин показал шокирующие кадры жены Аллы Пугачевой без белья и в мини-шортах в свой 45-летний юбилей. Смотрите видео
    20 июня 2021 года - Троица: что точно нельзя делать, какие приметы ведут к здоровью и богатству, что нужно сделать обязательно верующему в этот день?
    9:40:39 6/20/2021
    20 июня 2021 года - Троица: что точно нельзя делать, какие приметы ведут к здоровью и богатству, что нужно сделать обязательно верующему в этот день?