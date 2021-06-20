Путин подписал указ о награждении четырех медиков из Новосибирска. Называем их имена и фамилии
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Путин подписал указ о награждении четырех медиков из Новосибирска. Называем их имена и фамилии

11:57:536/20/2021Фото: Wikimedia Commons
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К празднику медицинского работника президент России Владимир Путин подписал указ о награждении званиями и госнаградами медиков страны.

Владимир Путин наградил медиков

Четырех медицинских работников Новосибирска наградили государственными наградами и почетными званиями. Чествование приурочили ко Дню медика, который празднуется сегодня, 20 июня. Указ о награждении подписал накануне президент РФ Владимир Путин.

В числе тех, кто получил награды - Галина Кузнецова - заведующая отделением «Городской клинической больницы № 2» ей вручили медаль Луки Крымского. Лариса Столярова, старшей медсестра «Городской клинической больницы № 2» удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской федерации». Сергею Сидорову завотделением «Городской клинической больницы № 1» вручили Орден почёта. Елена Луша - завотделением Городской клинической больницы № 1 указом президента награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Медики второй год находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Условия их труда стали намного сложнее и опаснее. Человек, который идет в медицину, понимает всю ответственность и сложность профессии, но не боится, потому что у него призвание - лечить людей.

Второй год день медика отмечается в условиях пандемии, медики не стали заложниками ситуации и продолжают жить, работать и не забывают о развлечениях, что подтверждает фотоальбом «После работы», героями которого стали врачи медицинского центра имени Мешалкина в Новосибирске.

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