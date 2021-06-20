Путин подписал указ о награждении четырех медиков из Новосибирска. Называем их имена и фамилии

Четырех медицинских работников Новосибирска наградили государственными наградами и почетными званиями. Чествование приурочили ко Дню медика, который празднуется сегодня, 20 июня. Указ о награждении подписал накануне президент РФ Владимир Путин.
В числе тех, кто получил награды - Галина Кузнецова - заведующая отделением «Городской клинической больницы № 2» ей вручили медаль Луки Крымского. Лариса Столярова, старшей медсестра «Городской клинической больницы № 2» удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской федерации». Сергею Сидорову завотделением «Городской клинической больницы № 1» вручили Орден почёта. Елена Луша - завотделением Городской клинической больницы № 1 указом президента награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Медики второй год находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Условия их труда стали намного сложнее и опаснее. Человек, который идет в медицину, понимает всю ответственность и сложность профессии, но не боится, потому что у него призвание - лечить людей.
Второй год день медика отмечается в условиях пандемии, медики не стали заложниками ситуации и продолжают жить, работать и не забывают о развлечениях, что подтверждает фотоальбом «После работы», героями которого стали врачи медицинского центра имени Мешалкина в Новосибирске.