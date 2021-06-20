Новую ежемесячную выплату для бабушек и дедушек хотят ввести в России
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Новую ежемесячную выплату для бабушек и дедушек хотят ввести в России

11:38:176/20/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что это пособие стало бы хорошим подспорьем для молодых семей в том числе. Смотрите видео.

У Анны Кузнецовой семеро детей
У Анны Кузнецовой семеро детей

Вчера, 19 июня, в Москве состоялся ХХ Съезд партии "Единая Россия". Кроме Владимира Путина выступила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отметила, что сегодня в России самая большая доля детей от общей численности населения. На 10% выросло число многодетных семей. Почти на 11% число детей в многодетных семьях.

- В Конституции России записаны слова о том, что дети - это главный приоритет государственной политики. Конечно, за словами должны стоять реальные дела, законы, а главное конкретные, которые доходят до семей с детьми. Одно успешных программ, которые реализованы - это материнский капитал, принят закон о питании, создан фонд, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Решено много задач, но еще много предстоит решить. Мы знаем, что все предложения не озвучишь сегодня. Не многие и них могут войти в эту программу. Одно из первых мне бы хотелось сказать, это повышение уровня благополучия семей с детьми. Последующие дети не должны понижать уровень доходов семьи, а наоборот - служить большей защищенности семьи. Это очень важно. Маткапитал на наш взгляд должен расти и формы его должны расширяться. Важна и поддержка многодетности. Сегодня на территории России нет единого понятие многодетной семьи. В разных регионах семьи получают разные пособия и льготы. А в некоторых регионах и вовсе не признаны многодетными. Конечно, нужно менять эту ситуацию. Хотела бы здесь отметить, что это важно не только для тех семей, которые сегодня многодетные. Но и для тех, кто принимает решение о многодетности. Очень важно уважительно относиться к труду родителей. Те годы, которые папы и мамы тратят на воспитание детей, учитывать в трудовом стажа. Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в нашей стране - это помощь наших бабушек и дедушек в воспитании детей. почему бы и их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные выплаты, такие вот декретные выплаты для бабушек и дедушек. Это тоже было бы хорошим подспорьем для молодых семей особенно.

Также Анна Кузнецова затронула тему безопасности - в школе, на улице и в Сети. По е словам, безопасность - это фундамент защиты прав детей.

- Забота о семье и детях всегда отзывается теплом и любовью в сердце каждого из нас, - заключила Анна Кузнецова.

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