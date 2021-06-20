Светлые молитвы на День Святой Троицы 20 июня 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Светлые молитвы на День Святой Троицы 20 июня 2021 года

11:54:066/20/2021Фото: Flickr
0

В 2021 году, возможно, не все храмы будут открыты для прихожан из-за ситуации с коронавирусом. В таком случае не стоит расстраиваться, а молитвы можно почитать и дома.

собор
Молитвы сегодня особенно сильны

20 июня в текущем 2021 году православные празднуют один из самых крупных двунадесятых праздников - Троицу. Это праздник входит в череду непрерывных событий, связанных с Пасхой и является завершающим в этом цикле торжеств.

Утром во всех церквях и храмах пройдут красивые праздничные литургии, посвященные событиям сошествия Святого Духа на землю. На богослужении будет первый раз со Светлого Христова Воскресения читаться коленопреклонная молитва. Она является очень сильной, поскольку в ней православные и священнослужители со всем почтением, стоя на коленях, просят у Господа благословения, помощи и благодарят за все то, что Он нам дает.

В 2021 году, возможно, не все храмы будут открыты для прихожан из-за ситуации с коронавирусом. В таком случае не стоит расстраиваться, а молитвы можно почитать и дома.

Благодарственная молитва на Троицу


Молитва об исцелении на Троицу


Молитва о помощи и исполнении желаемого


Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
СМИ: В мире нашли замену российской нефти
Печальная весть: не стало известного актера России Егорова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ушёл из жизни звезда «Убойной силы»
Стало известно, кто плыл за лодкой Аксенова
«Больше нет сил»: экс-жена Аршавина простилась со всеми
Путин рассказал о реакции Байдена при обсуждении Украины
традициитроицапраздникиправославный праздникмолитвы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О чем вы сегодня помолитесь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Андрей Травников возглавил список "Единой России" от Новосибирской области на выборы в Госдуму 19 сентября 2021. Полный список лидеров
    11:49:57 6/20/2021
    Андрей Травников возглавил список "Единой России" от Новосибирской области на выборы в Госдуму 19 сентября 2021. Полный список лидеров
    Бердск"Странную" стройку заметили жители на ул. Вокзальной в Бердске. Что там откроют 30 сентября 2021, рассказываем
    11:41:27 6/20/2021
    "Странную" стройку заметили жители на ул. Вокзальной в Бердске. Что там откроют 30 сентября 2021, рассказываем
    Новую ежемесячную выплату для бабушек и дедушек хотят ввести в России
    11:38:17 6/20/2021
    Новую ежемесячную выплату для бабушек и дедушек хотят ввести в России
    Новую выплату для российских семей с детьми 19 июня 2021 объявил Путин
    11:33:50 6/20/2021
    Новую выплату для российских семей с детьми 19 июня 2021 объявил Путин
    Можно ли работать на огороде 20 июня в великий праздник День Святой Троицы?
    11:20:55 6/20/2021
    Можно ли работать на огороде 20 июня в великий праздник День Святой Троицы?
    20 июня - День отца: Красивые открытки и поздравления в прозе для самого родного мужчины
    11:15:01 6/20/2021
    20 июня - День отца: Красивые открытки и поздравления в прозе для самого родного мужчины
    Светлана Крючкова в программе «Привет, Андрей» встретилась с сыном спустя два года разлуки
    11:11:58 6/20/2021
    Светлана Крючкова в программе «Привет, Андрей» встретилась с сыном спустя два года разлуки
    Мертвеца нашли на берегу реки у парка Заельцовского в Новосибирске
    10:47:18 6/20/2021
    Мертвеца нашли на берегу реки у парка Заельцовского в Новосибирске
    Список лидеров от "Единой России" на выборы в Госдуму в сентябре 2021 составил Владимир Путин
    10:42:21 6/20/2021
    Список лидеров от "Единой России" на выборы в Госдуму в сентябре 2021 составил Владимир Путин
    Владимир Путин проведет прямую линию с россиянами 30 июня 2021
    10:33:36 6/20/2021
    Владимир Путин проведет прямую линию с россиянами 30 июня 2021