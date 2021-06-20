Светлые молитвы на День Святой Троицы 20 июня 2021 года

20 июня в текущем 2021 году православные празднуют один из самых крупных двунадесятых праздников - Троицу. Это праздник входит в череду непрерывных событий, связанных с Пасхой и является завершающим в этом цикле торжеств.
Утром во всех церквях и храмах пройдут красивые праздничные литургии, посвященные событиям сошествия Святого Духа на землю. На богослужении будет первый раз со Светлого Христова Воскресения читаться коленопреклонная молитва. Она является очень сильной, поскольку в ней православные и священнослужители со всем почтением, стоя на коленях, просят у Господа благословения, помощи и благодарят за все то, что Он нам дает.
В 2021 году, возможно, не все храмы будут открыты для прихожан из-за ситуации с коронавирусом. В таком случае не стоит расстраиваться, а молитвы можно почитать и дома.
Благодарственная молитва на Троицу
Молитва об исцелении на Троицу
Молитва о помощи и исполнении желаемого