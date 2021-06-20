Астероид 441987 размером с два футбольных поля приблизится к Земле 25 июня 2021, предупредила NASA

NASA предупреждает о приближении к Земле небесного тела 441987 (2010 NY65).
25 июня, пролетая по своей траектории, астероид приблизится к планете на максимально близкое расстояние, об этом пишут в Daily Express. Космический обитатель имеет длину 187 метров, что в два раза больше размера статуи Свободы.
Астероид передвигается со скоростью 13,4 километра в секунду. В самой приближенной к Земле точке он будет удален от планеты на расстояние, в 15 раз большем, чем расстояние от Луны до Земли. Такой промежуток является достаточным для того, чтобы считать его сближающимся с планетой.
В космическом пространстве много небесных тел, передвигающихся по своей траектории вокруг Солнца. Астероиды, как правило, имеют неправильную форму, у них могут быть спутники, но нет атмосферы.