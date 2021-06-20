Андрей Травников возглавил список "Единой России" от Новосибирской области на выборы в Госдуму 19 сентября 2021. Полный список лидеров

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму. Они, напомним, состоятся 19 сентября 2021.
Список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента огласили на XX Съезде партии 19 июня. Стоит отметить, что территориальные группы «Единой России» на выборах в Госдуму возглавили 50 глав регионов. Губернаторы и главы республик представлены в большинстве территориальных групп федерального списка кандидатов «Единой России».
Список глав регионов - лидеров территориальных групп:
Айсен Николаев — Республика Саха (Якутия), секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 2);
Алексей Цыденов — Республика Бурятия, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 3);
Игорь Кобзев — Иркутская область (Территориальная группа № 4);
Андрей Травников — Новосибирская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 8);
Евгений Куйвашев — Свердловская область (Территориальная группа № 10);
Алексей Текслер — Челябинская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 11);
Дмитрий Махонин — Пермский край (Территориальная группа № 12);
Радий Хабиров — Республика Башкортостан, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 13);
Денис Паслер — Оренбургская область (Территориальная группа № 14);
Дмитрий Азаров — Самарская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 15);
Александр Бречалов — Республика Удмуртия, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 16);
Игорь Васильев — Кировская область (Территориальная группа № 17);
Владимир Уйба — Республика Коми (Территориальная группа № 18);
Александр Цыбульский — Архангельская область (Территориальная группа № 19);
Рустам Минниханов — Республика Татарстан (Территориальная группа № 20);
Александр Евстифеев — Республика Марий Эл (Территориальная группа № 21);
Глеб Никитин — Нижегородская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 22);
Николай Любимов — Рязанская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 23);
Олег Мельниченко — Пензенская область (врио главы), секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 25);
Артем Здунов — Республика Мордовия (врио главы) (Территориальная группа № 26);
Александр Никитин — Тамбовская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 28);
Игорь Руденя — Тверская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 30);
Александр Богомаз — Брянская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 32).