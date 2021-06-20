Андрей Травников возглавил список "Единой России" от Новосибирской области на выборы в Госдуму 19 сентября 2021. Полный список лидеров
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Андрей Травников возглавил список "Единой России" от Новосибирской области на выборы в Госдуму 19 сентября 2021. Полный список лидеров

11:49:576/20/2021Фото: Правительство НСО
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Стоит отметить, что территориальные группы «Единой России» на выборах в Госдуму возглавили 50 глав регионов. Губернаторы и главы республик представлены в большинстве территориальных групп федерального списка кандидатов «Единой России».

Андрей Травников занял самое главное место с списке

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму. Они, напомним, состоятся 19 сентября 2021.

Список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента огласили на XX Съезде партии 19 июня. Стоит отметить, что территориальные группы «Единой России» на выборах в Госдуму возглавили 50 глав регионов. Губернаторы и главы республик представлены в большинстве территориальных групп федерального списка кандидатов «Единой России».

Список глав регионов - лидеров территориальных групп:

Айсен Николаев — Республика Саха (Якутия), секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 2);

Алексей Цыденов — Республика Бурятия, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 3);

Игорь Кобзев — Иркутская область (Территориальная группа № 4);

Андрей Травников — Новосибирская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 8);

Евгений Куйвашев — Свердловская область (Территориальная группа № 10);

Алексей Текслер — Челябинская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 11);

Дмитрий Махонин — Пермский край (Территориальная группа № 12);

Радий Хабиров — Республика Башкортостан, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 13);

Денис Паслер — Оренбургская область (Территориальная группа № 14);

Дмитрий Азаров — Самарская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 15);

Александр Бречалов — Республика Удмуртия, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 16);

Игорь Васильев — Кировская область (Территориальная группа № 17);

Владимир Уйба — Республика Коми (Территориальная группа № 18);

Александр Цыбульский — Архангельская область (Территориальная группа № 19);

Рустам Минниханов — Республика Татарстан (Территориальная группа № 20);

Александр Евстифеев — Республика Марий Эл (Территориальная группа № 21);

Глеб Никитин — Нижегородская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 22);

Николай Любимов — Рязанская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 23);

Олег Мельниченко — Пензенская область (врио главы), секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 25);

Артем Здунов — Республика Мордовия (врио главы) (Территориальная группа № 26);

Александр Никитин — Тамбовская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 28);

Игорь Руденя — Тверская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 30);

Александр Богомаз — Брянская область, секретарь регионального отделения партии (Территориальная группа № 32).

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