Коронавирус убил известного врача-пульмонолога Новосибирска Ирину Ирхину
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Коронавирус убил известного врача-пульмонолога Новосибирска Ирину Ирхину

12:01:446/20/2021Фото: APERTO-CLINIC.RU
0

Доктор умерла ранним утром в реанимации. Болезнь развилась у Ирины Ирхиной примерно за неделю.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Ведущий "Авторадио" Новосибирска Павел Левин умер от коронавируса в 47 лет

Ведущий "Авторадио" Новосибирска Павел Левин умер от коронавируса в 47 летУмерла звезда Little Big Полина СоколоваЕщё 860 новости

Ирине было всего лишь 56 лет
19 июня 2021 года ушла из жизни известный в Новосибирске врач-пульмонолог Ирина Ирхина. Известно, что причиной смерти стал коронавирус. Доктор умерла ранним утром в реанимации. Болезнь развилась у Ирины Ирхиной примерно за неделю. В середине недели она была госпитализирована, а к выходным переведена в реанимацию.
Ирине Ирхиной было всего лишь 56 лет, более 30 она проработала в медицине. Была заведующей дневным стационаром в поликлинике №27, а также работала в частных клиниках.
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Скоропостижно скончался заслуженный артист России
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
смертьдокторкоронавируспульмонолог
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Путин подписал указ о награждении четырех медиков из Новосибирска. Называем их имена и фамилии
    11:57:53 6/20/2021
    Путин подписал указ о награждении четырех медиков из Новосибирска. Называем их имена и фамилии
    Светлые молитвы на День Святой Троицы 20 июня 2021 года
    11:54:06 6/20/2021
    Светлые молитвы на День Святой Троицы 20 июня 2021 года
    Андрей Травников возглавил список "Единой России" от Новосибирской области на выборы в Госдуму 19 сентября 2021. Полный список лидеров
    11:49:57 6/20/2021
    Андрей Травников возглавил список "Единой России" от Новосибирской области на выборы в Госдуму 19 сентября 2021. Полный список лидеров
    Бердск"Странную" стройку заметили жители на ул. Вокзальной в Бердске. Что там откроют 30 сентября 2021, рассказываем
    11:41:27 6/20/2021
    "Странную" стройку заметили жители на ул. Вокзальной в Бердске. Что там откроют 30 сентября 2021, рассказываем
    Новую ежемесячную выплату для бабушек и дедушек хотят ввести в России
    11:38:17 6/20/2021
    Новую ежемесячную выплату для бабушек и дедушек хотят ввести в России
    Новую выплату для российских семей с детьми 19 июня 2021 объявил Путин
    11:33:50 6/20/2021
    Новую выплату для российских семей с детьми 19 июня 2021 объявил Путин
    Можно ли работать на огороде 20 июня в великий праздник День Святой Троицы?
    11:20:55 6/20/2021
    Можно ли работать на огороде 20 июня в великий праздник День Святой Троицы?
    20 июня - День отца: Красивые открытки и поздравления в прозе для самого родного мужчины
    11:15:01 6/20/2021
    20 июня - День отца: Красивые открытки и поздравления в прозе для самого родного мужчины
    Светлана Крючкова в программе «Привет, Андрей» встретилась с сыном спустя два года разлуки
    11:11:58 6/20/2021
    Светлана Крючкова в программе «Привет, Андрей» встретилась с сыном спустя два года разлуки
    Мертвеца нашли на берегу реки у парка Заельцовского в Новосибирске
    10:47:18 6/20/2021
    Мертвеца нашли на берегу реки у парка Заельцовского в Новосибирске