Коронавирус убил известного врача-пульмонолога Новосибирска Ирину Ирхину

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
19 июня 2021 года ушла из жизни известный в Новосибирске врач-пульмонолог Ирина Ирхина. Известно, что причиной смерти стал коронавирус. Доктор умерла ранним утром в реанимации. Болезнь развилась у Ирины Ирхиной примерно за неделю. В середине недели она была госпитализирована, а к выходным переведена в реанимацию.Ирине Ирхиной было всего лишь 56 лет, более 30 она проработала в медицине. Была заведующей дневным стационаром в поликлинике №27, а также работала в частных клиниках.