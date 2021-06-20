Склад с пиротехникой загорелся в центре Москвы. Смотрите видео ЧП
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Склад с пиротехникой загорелся в центре Москвы. Смотрите видео ЧП

12:40:146/20/2021Фото: МЧС Москвы
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Огонь удалось потушить. Сообщается, что пострадавших нет.

Огонь потушили

В центре Москвы 19 июня загорелся склад с пиротехникой, сообщает МЧС Москвы. Очевидцы происшествия рассказывали, что на складе на Лужнецкой набережной произошел пожар, слышны многочисленные взрывы.

Отмечается, что на складе пиротехники на Лужнецкой набережной никто не пострадал. При этом некоторые фейерверки все же взорвались.

Как рассказали в МЧС Москвы, в 17 часов 36 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где по предварительной информации происходит возгорание в одноэтажном складском здании. Площадь пожара около 500 кв. метров. Принятыми мерами в 19 часов 15 минут пожар был локализован, а в 21 час 29 минут - ликвидирован.

К тушению пожара была привлечена авиация.

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