Сегодня День отца: как поздравить 20 июня главу семьи и отца ваших детей
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Сегодня День отца: как поздравить 20 июня главу семьи и отца ваших детей

2:20:316/20/2021Фото: pxhere
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Можно и нужно устроить сегодня семейное торжество. Накрыть праздничный стол или всем вместе выбраться на природу и провести весь день вместе. 

папа, дети, отец,
Вклад отца в семью нельзя переоценить

20 июня во всем мире отмечается прекрасный семейный праздник - День отца. Он появился впервые в США в 1907 году.

Тогда одна из женщин, которую вместе с братьями и сестрами после смерти матери вырастил отец в одиночку, написала петицию о введении праздника Дня отца. Она на праздничной мессе в День матери задумалась о том, что по какой-то причине отцы обделены вниманием общества, а ведь они также могут дарить свою любовь и отдавать всего себя своим детям, как и сделал ее отец - герой войны.

С того времени праздник начал получать все больше признания и распространился сначала по соседним штатам, а потом и по всему миру.

В России праздник не является государственным. Но в последнее время стало особо актуальным подчеркнуть ценность семьи и семейных отношений. Ведь по статистике в мире каждый второй ребенок растет без папы.

В этот день награждают многодетных отцов, устраиваются праздничные программы и проводятся концерты, а внутри семей устраиваются свои, семейные торжества.

Суровые мужчины тоже любят, когда им их любимая семья делает признания в виде слов любви и благодарности за их неоценимый вклад в семейную жизнь. Отца в семье никогда не заменит ни одна мать, потому так важно сегодня сказать вашим мужьям и папам спасибо за то, что они умеют брать на себя ответственность за своих дорогих людей и не сдаются ни перед какими трудностями.

Можно и нужно устроить сегодня семейное торжество. Накрыть праздничный стол или всем вместе выбраться на природу и провести весь день вместе.

Папам дарят подарки и устраивают приятные сюрпризы. Что это будет - зависит от увлечений вашего папы и ваших возможностей, но мы точно знаем, что самое ценное - это внимание и добрые слова с любовью и благодарностью.

Обязательно позвоните сегодня вашему папе, если вы не можете быть сегодня рядом с ним.

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