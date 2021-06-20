В Москве повторно заражаются коронавирусом привитые из-за индийского штамма, заявил мэр Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление: в столице есть случаи повторного заболевания коронавирусом и случаи выявления инфекции среди привитых из-за индийского штамма. В институте им. Гамалеи считают, что к росту заболеваемости коронавирусом могла привести появившаяся в городе разновидность болезни.
- Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от «индийского» штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с «уханьским». Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку, — сказал он эфире телеканала «Россия 1» 20 июня.
При этом отмечается, что китайского штамма вируса практически нет среди тех, кто снова заболел коронавирусом.
Напомним, из-за взрывной волны коронавируса с 18 июня в Москве продлены дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно. В это время не будут работать детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других подобных организациях. Ограничения также касаются мест общественного питания, игровых и детских площадок столицы в городских парках и на природных территориях.
Также Сергей Собянин запретил массовые мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек. Из-за этого закрыты фан-зоны для болельщиков Евро-2020 и танцполы.