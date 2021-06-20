Гинцбург назвал один самый строгий запрет для всех привитых против коронавируса

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после вакцинации от коронавируса нужно отказаться от занятий активными видами спорта хотя бы на некоторое время. Выработка антител в организме привитого человека после занятий спортом может не состояться.
«Не устраивайте заплывы, марафоны которые граничат с глюкозным голоданием. Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются», — сказал он.
Длительное плавание, бег запускают механизмы, ограничивающие потребление глюкозы, клетки головного мозга не получают ее.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил, что любое число титров антител уменьшает вероятность повторного заражения коронавирусом.
«Чем выше титр антител, тем менее вероятно, что человек заразится и заболеет. Но основой противовирусного иммунитета является клеточный иммунитет», — говорил он.
В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, в последние недели произошел скачок, которые более заметен в Москве и Московской области. Власти четырех регионов приняли решение об обязательной вакцинации для сотрудников сфер, по роду деятельности контактирующих с людьми.
В Москве два дня подряд был побит рекорд по заражению за всю историю пандемии.