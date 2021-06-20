Гинцбург назвал один самый строгий запрет для всех привитых против коронавируса
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Гинцбург назвал один самый строгий запрет для всех привитых против коронавируса

1:15:166/20/2021Фото: Pixabay
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Длительные физические нагрузки могут помешать выработке антител в организме привитого человека.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после вакцинации от коронавируса нужно отказаться от занятий активными видами спорта хотя бы на некоторое время. Выработка антител в организме привитого человека после занятий спортом может не состояться.

«Не устраивайте заплывы, марафоны которые граничат с глюкозным голоданием. Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются», — сказал он.

Длительное плавание, бег запускают механизмы, ограничивающие потребление глюкозы, клетки головного мозга не получают ее.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил, что любое число титров антител уменьшает вероятность повторного заражения коронавирусом.

«Чем выше титр антител, тем менее вероятно, что человек заразится и заболеет. Но основой противовирусного иммунитета является клеточный иммунитет», — говорил он.

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом, в последние недели произошел скачок, которые более заметен в Москве и Московской области. Власти четырех регионов приняли решение об обязательной вакцинации для сотрудников сфер, по роду деятельности контактирующих с людьми.

В Москве два дня подряд был побит рекорд по заражению за всю историю пандемии.

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