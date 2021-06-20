Дерево рухнуло на папу и его 7-летнего сына прямо во время свадьбы в парке "Лесная республика"

В парке "Лесная республика" Новокузнецка дерево рухнуло на отдыхающих. Отмечается, что инцидент произошел прямо во время свадьбы. Из-за этого пострадали двое - семилетний мальчик и его 32-летний папа. Их с различными травмами увезли в больницу.
- Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу. Во время сильного ветра дерево упало на семилетнего ребенка и его отца. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы, — сообщает СК.
На месте происшествия работают следователи, СК начал доследственную проверку.