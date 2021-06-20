В рубрику "Сообщи свои новости" написало Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР":Бердское местное отделение ППП "ЛДПР" от всей души, сердечно поздравляет всех медицинских работников с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Огромное Вам спасибо и низкий земной поклон за Ваш тяжёлый и порой очень опасный труд! Храни Вас Бог! С Уважением, координатор БМО ППП "ЛДПР", Горобец И.П.
Бердское отделение ЛДПР от всей души поздравляет всех медицинских работников с профессиональным праздником!
1:18:176/20/2021
Огромное Вам спасибо и низкий земной поклон за Ваш тяжёлый и порой очень опасный труд! Храни Вас Бог!
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