Отказавшихся от обязательной вакцинации против коронавируса уволят в России. Министр разрешил
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Отказавшихся от обязательной вакцинации против коронавируса уволят в России. Министр разрешил

1:30:066/20/2021Фото: pixabay
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что всех работников, которые отказались от обязательной вакцинации, можно отстранить от работы.

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что всех работников, которые отказались от обязательной вакцинации, можно отстранить от работы.

- Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить, — сказал он 19 июня 2021.

Также министр отметил, что отстранение действует на то время, когда вводится обязательная вакцинация.

- Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной, — подчеркнул Котяков.

Отмечается, что если объективных причин для отказа от вакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

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