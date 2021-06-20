Разъяренная мать заставила на коленях вымаливать прощение за обиду сына в Красноярске

Следственный комитет в Красноярске проверяет сведения об унижении ребенка местной жительницей. Ребенок якобы обидел ее сына. В отместку она заставила его встать на колени и вымаливать прощение. СК заинтересовался этой историей после публикации соответствующего видео в Сети.
- 20 июня в одной из социальных сетей размещен видеоматериал, свидетельствующий о том, что в Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения, — сообщили в СК.
В видео говорится, что «мамаша придушила мальчика и поставила его на колени перед своим сыном, чтобы тот извинился за обзывательства». Также сообщается, что очевидцы инцидента попытались защитить ребенка. Но сожитель нападающей женщины полез в драку.
Сейчас следователи выясняют обстоятельств произошедшего и устанавливают участников конфликта.
Сотрудниками отдела полиции № 4 МУ МВД России «Красноярское» проводится проверка по факту причинения телесных повреждений ребенку в Ленинском районе краевого центра.
Как уже установлено, 13 июня в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Красноярска поступило сообщение от матери мальчика о том, что неизвестная женщина причинила её несовершеннолетнему сыну телесные повреждения. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели комплекс необходимых мероприятий и установили свидетелей происшествия и лицо причинившее мальчику физическую боль. Помимо этого было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причинённого вреда здоровью мальчика.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончанию всех необходимых процессуальных действий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-центре ГУ МВД Красноярского края сегодня, 20 июня.
Напомним, в Бердске завели уголовное дело на женщину, которая душила ребенка из-за сорванных тюльпанов.