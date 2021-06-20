В России задержали организатора детской группы смерти. Смотрите видео
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В России задержали организатора детской группы смерти. Смотрите видео

1:54:426/20/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Как уже стало известно, 19-летний подозреваемый создал в одном из мессенджеров несколько групп, участники которых проходили различные задания.

Преступника задержали

Следователи задержали жителя Ставропольского края, который подозревается в организации групп смерти и причастен к гибели минимум двух подростков. Об этом сообщил СК по Ставропольскому краю.

Преступником оказался 19-летний житель Ессентуков. Его обвиняют в совершении преступления по статье уголовного кодекса России «Убийство двух или более лиц».

Как уже стало известно, подозреваемый создал в одном из мессенджеров несколько групп, участники которых проходили различные задания.

Исполняя их, они попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций. Два подростка после таких заданий получили смертельные ранения на железной дороге.

Всего в группах состояло более 50 ребятишек.

Напомним, 16 июня в Липецкой области два подростка по очереди, с разницей в три дня, покончили с собой в одном и том же месте. Первый эпизод произошел 11 июня, тело 14-летней девушки нашли на железнодорожной станции Долгоруково. В ее телефоне было найдено предсмертное видео. В нем она призналась, что состояла в одной из групп смерти и выполняла задания «куратора». В видеозаписи девушка предупредила, что будет волна самоубийств. Через три дня на той же станции совершил самоубийство 16-летний друг умершей. Он винил себя, что не смог остановить ее.

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