В России задержали организатора детской группы смерти. Смотрите видео

Следователи задержали жителя Ставропольского края, который подозревается в организации групп смерти и причастен к гибели минимум двух подростков. Об этом сообщил СК по Ставропольскому краю.
Преступником оказался 19-летний житель Ессентуков. Его обвиняют в совершении преступления по статье уголовного кодекса России «Убийство двух или более лиц».
Как уже стало известно, подозреваемый создал в одном из мессенджеров несколько групп, участники которых проходили различные задания.
Исполняя их, они попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций. Два подростка после таких заданий получили смертельные ранения на железной дороге.
Всего в группах состояло более 50 ребятишек.
Напомним, 16 июня в Липецкой области два подростка по очереди, с разницей в три дня, покончили с собой в одном и том же месте. Первый эпизод произошел 11 июня, тело 14-летней девушки нашли на железнодорожной станции Долгоруково. В ее телефоне было найдено предсмертное видео. В нем она призналась, что состояла в одной из групп смерти и выполняла задания «куратора». В видеозаписи девушка предупредила, что будет волна самоубийств. Через три дня на той же станции совершил самоубийство 16-летний друг умершей. Он винил себя, что не смог остановить ее.