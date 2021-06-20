В Москве подросток получил тяжелое поражение легких из-за вейпа и новой болезни EVALI

Врачи России предупредили о современной болезни EVALI. Это повреждение легких, которое происходит из-за курения электронных сигарет и продуктов вейпинга, пишут «Известия».
Врачи московской Морозовской детской больницы спасли 17-летнего любителя вейпинга от EVALI. За две недели до госпитализации у него началась одышка и кашель, повышалась температура, за 2-3 недели он похудел более чем на 10 килограммов.
- По результатам осмотра и КТ органов грудной клетки были выявлены признаки острого бронхиолита — воспаления в бронхиолах (конечных ветвях бронхиального дерева). Данное осложнение у детей старше трех лет и взрослых встречается крайне редко, — сказал заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, кандидат медицинских наук Павел Бережанский.
В результате подростка выписали на домашнее лечение.
Болезнь EVALI назвали в США, в Центре по контролю и профилактике заболеваний в 2019 году. Ее основные симптомы: высокая температура, кашель, рвота и диарея, часто сильное поражение легких, вызванное употреблением нестандартных парительных смесей, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК) и психоактивные соединения, встречающиеся в марихуане. Появление болезни связывают с ацетатом витамина Е в жидкостях для парения, где он используется как конденсирующий компонент.
По словам врача-пульмонолога клинической больницы «РЖД-медицина» имени Семашко Вячеслава Овечкина, главная опасность вейпинга скрывается в ароматических добавках. Они не регламентируются, и ответственности за них никто не несет. Стоит отметить, что вейпы иссушают легочную ткань и слизистую дыхательных путей, она трескается, что облегчает проникновение инфекций.