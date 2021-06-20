Что делать с луковичными цветами в июне, когда они уже отцвели?

Многие садоводы и дачники выращивают на своем участке луковичные многолетние цветы. Они зацветают весной самыми первыми, только просыпаясь от снежного покрова. Но к июню они практически все отцветают и перед многими встает вопрос - а что с ними делать дальше?
Не каждые луковичные требуется выкапывать. Например нарциссы, крокусы и гиацинты цветы прекрасно живут на одном месте до 10 лет. А вот с тюльпанами дело обстоит немного иначе.
Тюльпаны, особенно крупные и махровые, рекомендуется каждый год выкапывать, иначе их цветение и размер бокалов будут неровным и неравномерным, а цветы станут мельче. Обычные можно не выкапывать по 2-3 года.
Нарциссы и другие цветы, которые не требуют выкапывания, после цветения нужно обрезать, чтобы сила растения не уходила на вызревание семян. Все соки будут сохраняться в луковице, не допуская ее вымирания. Не нужно срезать весь стебель и листья - срезайте только коробочку отцветшего бутона.
При удалении отцветших бутонов обязательно пользуйтесь острым секатором или ножом - обрывать и сильно повреждать стебель растения нельзя.
После срезания бутонов растение нуждается в интенсивном поливе, поскольку накопление питательных веществ в луковице продолжается в течение месяца после цветения. Обязательно внесение калийно-фосфорных подкормок.
В любом случае, выкапывание производится только осенью. когда листья и стебли растений уже пожелтеют и отомрут.