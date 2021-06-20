Медикам будут платить по-новому, пообещал Путин 19 июня 2021
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Медикам будут платить по-новому, пообещал Путин 19 июня 2021

4:43:396/20/2021Фото: Pixabay
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Владимир Путин рассказал, что в стране будет внедрена новая модель оплаты труда медицинских работников.

Зарплата врачей может стать больше

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и отметил важность достойной оплаты их напряженного и благородного труда.

По словам главы государства, в России начнет внедрятся новая система оплаты труда врачей и других сотрудников медучреждений, в которой предусмотрена единая ставка оклада и прозрачные надбавки и дополнительные выплаты. Президент отметил, что продвижение проекта будет отслеживаться в диалоге с сотрудниками системы здравоохранения и реагировать на предложения медицинского сообщества.

Ранее глава государства отметил необходимость вакцинации для достижения коллективного иммунитета, способного противостоять коронавирусной инфекции.

«Еще раз напоминаю, что прививаться — лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — заявил глава государства.

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