Медикам будут платить по-новому, пообещал Путин 19 июня 2021

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и отметил важность достойной оплаты их напряженного и благородного труда.
По словам главы государства, в России начнет внедрятся новая система оплаты труда врачей и других сотрудников медучреждений, в которой предусмотрена единая ставка оклада и прозрачные надбавки и дополнительные выплаты. Президент отметил, что продвижение проекта будет отслеживаться в диалоге с сотрудниками системы здравоохранения и реагировать на предложения медицинского сообщества.
Ранее глава государства отметил необходимость вакцинации для достижения коллективного иммунитета, способного противостоять коронавирусной инфекции.
«Еще раз напоминаю, что прививаться — лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — заявил глава государства.