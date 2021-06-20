Чем опасно заниматься в Духов день 21 июня: все запреты праздника
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Чем опасно заниматься в Духов день 21 июня: все запреты праздника

6:20:366/20/2021Фото: Flickr
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По сути Духов день является продолжением празднования Троицы, а значит все запреты с Троицы переносятся и на этот день.

храм, священники
После Троицы наступает праздничная неделя

Троица, как один самых крупных праздников в православном календаре, празднуется не один день. Вся следующая за ней неделя является праздничной и называется Троицкой седмицей.

Начинается она всегда с праздника с названием Духов День. В 2021 году он будет отмечаться 21 июня, а закончится Троицкая седмица 28 июня - с началом Петрова поста.

Троицкая седмица является сплошной, а значит посты на этой неделе запрещены - люди не постятся в обязательные среду и пятницу.

По сути Духов день является продолжением празднования Троицы, а значит все запреты с Троицы переносятся и на этот день.

Что запрещено делать в Духов День?

Первый запрет касается ругани и ссор. Нельзя в этот день пребывать в плохом расположении, ругаться с кем-то, отчитывать кого-то или обижать. не стоит заниматься выяснением отношений, плакать и самим обижаться. Сердце должно быть чистым от обид и негативных мыслей.

Очень важно не превращать празднование в шумные пиры с попойками.

Запрещено отказывать в помощи другим людям. Помогите родителям, подайте милостыню нищим, помогите нуждающимся. Благотворительность всегда была добрым делом, не скупитесь на добрые поступки.

Существует запрет на работу на земле и по дому. Однако это не более чем народная традиция. Церковь никогда работу и труд не запрещает, но, расставляя правильно приоритеты, на первое место нужно поставить Бога. То есть посетит храм и помолиться. А потом свободное время можно посвятить необходимой и срочной работе.

Народные приметы говорят, что в этот день нельзя бегать, иначе убежишь от своего счастья. Нельзя мести пол - можно вымести удачу и богатство, запрещено смотреться в отражение на воде - иначе ждет разлука с любимым человеком. Это все не более, чем суеверия, берущие корни в язычестве, и придерживаться их нельзя - так говорят священнослужители.

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