Назван единственный симптом коронавируса, который есть только у переболевших и вакцинированных

Эксперты назвали уникальный симптом, который может свидетельствовать о повторном заражении коронавирусом. Большинство заболевших повторно говорят о том, что их мучает постоянное чихание. При этом этот симптом появляется и у вакцинированных против нового вируса.
Как сообщает Ufanotes.ru, люди просто начинают чихать намного чаще, чем обычно, причем совершенно без видимых причин.
Исследовательская группа, которая изучала эту проблему, пришла к выводу, что в большинстве случаев чихание не встречается у больных коронавирусом. Чаще этот симптом – просто признак простуды или аллергии. Однако количество случаев чихания после вакцинации поражает.
Специалисты уточнили, что чихание не является окончательным симптомом, так как оно очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сезонную лихорадку.