Столото: проверить билет тиража 1393 "Русского лото" от 20 июня 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 1393 "Русского лото" от 20 июня 2021 года

5:18:556/20/2021Фото: Pixabay
0

Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 2 014 036 шт.

лото
Розыгрыш от 20 июня 2021 года

Посмотрите результаты тиража № 1393 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1393 «Русское лото» от 20.06.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

08 16 18 30



Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 2 014 036
Призовой фонд тиража: 100 701 800 ₽

Выигрыши выплачиваются с 20.06.2021 до 15.03.2024 года.

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итогиРусское лотоСтолототираж 1393
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