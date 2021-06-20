Столото: проверить билет тиража 1393 "Русского лото" от 20 июня 2021 года

Посмотрите результаты тиража № 1393 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1393 «Русское лото» от 20.06.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
08 16 18 30
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 2 014 036
Призовой фонд тиража: 100 701 800 ₽
Выигрыши выплачиваются с 20.06.2021 до 15.03.2024 года.