Новые атаки магнитной бури в июне 2021: Даты и возможные последствия

Относительно спокойно проходит первый месяц лета 2021 года. Геомагнитных возмущений было не много, по сравнению с прошлым месяцем, и большинство из них были не мощными.
Еще один геомагнитный удар предстоит пережить в сутки с 25 по 26 июня. Мощность колебаний будет на уровне 3 баллов и негативно отразится эта магнитная буря на метеочувствительных людях.
Под негативное влияние этой бури попадут в основном пожилые люди и те, кто имеет в анамнезе хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем. Поскольку геомагнитные колебания обостряют уже имеющиеся заболевания, то могут быть ухудшения общего состояния организма у вышеуказанных лиц.
Негативное влияние проявляется в сильных головных болях, перепадах артериального давления от низкого к высокому и наоборот, нарушениях сна, повышенной эмоциональности и раздражительности. Может быть просто общее недомогание, сопровождающееся болями в мышцах и суставах.
Врач рекомендуют в такие дни относиться более щадяще к своему организму. Больше отдыхать, не нервничать, нормализовать питание.
Хорошо скажутся ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе, проветривание помещения, контрастный душ по утрам. Откажитесь от кофе и крепкого чая, от энергетических напитков и алкоголя.
Постарайтесь высыпаться, меньше времени вечерами проводите перед экраном телевизора и в гаджетах. Благоприятным окажется травяной чай и прием успокоительных препаратов на растительной основе.