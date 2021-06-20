Россиянам заплатят 30 000 рублей за две прививки против коронавируса с 1 июля по 1 сентября 2021

В Минфине решили подойти практично к реализации призывов властей привлечь как можно больше граждан к вакцинации.
Для жителей страны предлагается розыгрыш призов, который будет проходить на протяжении трех месяцев, за это время россияне должны сделать заветные два укола.
Предложение Министерства финансов заключается в том, что для жителей страны, которые с 1 июля по 30 сентября привьются от коронавируса, ежемесячно будет проводиться лотерея, в которой 1100 станут победителями и заберут по 30 тысяч рублей.
На данную акцию планируется выделить сто миллионов рублей. Проект документа уже направлен в Минздрав, окончательного решения пока нет.