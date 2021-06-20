Россиянам заплатят 30 000 рублей за две прививки против коронавируса с 1 июля по 1 сентября 2021
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Россиянам заплатят 30 000 рублей за две прививки против коронавируса с 1 июля по 1 сентября 2021

6:06:406/20/2021Фото: Pixabay
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Для жителей страны предлагается розыгрыш призов, который будет проходить на протяжении трех месяцев, за это время россияне должны сделать заветные два укола.

Деньги могут стать решающим фактором для того, чтобы сделать прививку
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Минфине решили подойти практично к реализации призывов властей привлечь как можно больше граждан к вакцинации.

Для жителей страны предлагается розыгрыш призов, который будет проходить на протяжении трех месяцев, за это время россияне должны сделать заветные два укола.

Предложение Министерства финансов заключается в том, что для жителей страны, которые с 1 июля по 30 сентября привьются от коронавируса, ежемесячно будет проводиться лотерея, в которой 1100 станут победителями и заберут по 30 тысяч рублей.

На данную акцию планируется выделить сто миллионов рублей. Проект документа уже направлен в Минздрав, окончательного решения пока нет.

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