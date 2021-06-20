Легендарный журналист Анатолий Лысенко умер от коронавируса

Сюжет: Третья волна коронавируса
ВА Москве умер легендарный тележурналист, гендиректор ОТР - Анатолий Лысенко. Ему было 84 года. Предварительная причина смерти - коронавирус. Анатолия Лысенко не стало 20 июня 2021.
Ему было 84 года.
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