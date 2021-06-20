От коронавируса умерли пять пациентов за сутки на 21 июня 2021. Новых зараженных +144

Стало известно о новых зараженных коронавирусом за сутки на 20 июня в Новосибирской области. По данным оперативного штаба на утро 20 июня в регионе зарегистрировано 45 249 случаев коронавируса. За последние 24 часа больных нашлось +144. Выписаны по выздоровлению за все время пандемии - 40 690 пациентов. За последние сутки поправились 43 сибиряка.
Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет, 71 год, 77 лет и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 985 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 063 пациента, в том числе 74 ребенка.
В отделениях реанимации находятся 146 человек. На ИВЛ – 29 пациентов.