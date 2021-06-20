От коронавируса умерли пять пациентов за сутки на 21 июня 2021. Новых зараженных +144
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

От коронавируса умерли пять пациентов за сутки на 21 июня 2021. Новых зараженных +144

5:56:566/20/2021Фото: pixabay
0

В отделениях реанимации находятся 146 человек. На ИВЛ – 29 пациентов.

Коронавирус бушует в регионе
Коронавирус бушует в регионе
Сюжет: Третья волна коронавируса
Легендарный журналист Анатолий Лысенко умер от коронавируса

Легендарный журналист Анатолий Лысенко умер от коронавирусаНазван единственный симптом коронавируса, который есть только у переболевших и вакцинированныхЕщё 42 новости

Стало известно о новых зараженных коронавирусом за сутки на 20 июня в Новосибирской области. По данным оперативного штаба на утро 20 июня в регионе зарегистрировано 45 249 случаев коронавируса. За последние 24 часа больных нашлось +144. Выписаны по выздоровлению за все время пандемии - 40 690 пациентов. За последние сутки поправились 43 сибиряка.

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет, 71 год, 77 лет и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 985 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 063 пациента, в том числе 74 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 146 человек. На ИВЛ – 29 пациентов.

Реакция Байдена при обсуждении Украины
Скончался заслуженный артист России: сообщение СМИ
Стало известно, что произошло с актером Игорем Костолевским
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Главные ошибки, которые выдадут возраст женщины
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Один момент на интервью Путина телеканалу NBC восхитил китайцев
Известная актриса показала, как выглядела, когда весила 90 кг
статистикакоронавирусзараженные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как здоровье?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Легендарный журналист Анатолий Лысенко умер от коронавируса
    5:48:21 6/20/2021
    Легендарный журналист Анатолий Лысенко умер от коронавируса
    В морге Люберец забыли мертвецов во время ремонта. Смотрите жуткое видео
    5:41:57 6/20/2021
    В морге Люберец забыли мертвецов во время ремонта. Смотрите жуткое видео
    От сигареты вспыхнул пенсионер на лавочке около дома
    5:23:57 6/20/2021
    От сигареты вспыхнул пенсионер на лавочке около дома
    Столото: проверить билет тиража 447 "Жилищной лотереи" от 20 июня 2021 года
    5:21:11 6/20/2021
    Столото: проверить билет тиража 447 "Жилищной лотереи" от 20 июня 2021 года
    Что делать с луковичными цветами в июне, когда они уже отцвели?
    5:20:31 6/20/2021
    Что делать с луковичными цветами в июне, когда они уже отцвели?
    Столото: проверить билет тиража 1393 "Русского лото" от 20 июня 2021 года
    5:18:55 6/20/2021
    Столото: проверить билет тиража 1393 "Русского лото" от 20 июня 2021 года
    Перелеты в Турцию возобновит с 1 июля 2021 года авиакомпания "Победа"
    5:11:54 6/20/2021
    Перелеты в Турцию возобновит с 1 июля 2021 года авиакомпания "Победа"
    Назван единственный симптом коронавируса, который есть только у переболевших и вакцинированных
    4:57:48 6/20/2021
    Назван единственный симптом коронавируса, который есть только у переболевших и вакцинированных
    Медикам будут платить по-новому, пообещал Путин 19 июня 2021
    4:43:39 6/20/2021
    Медикам будут платить по-новому, пообещал Путин 19 июня 2021
    Обряд на исполнение желаний и запуск перемен в жизнь в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
    4:20:23 6/20/2021
    Обряд на исполнение желаний и запуск перемен в жизнь в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года