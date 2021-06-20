Дата Полнолуния в июне – 24 июня 2021: что обязательно сделать в этот сильный день
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Дата Полнолуния в июне – 24 июня 2021: что обязательно сделать в этот сильный день

9:20:346/20/2021Фото: pxhere
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Очень хорошо именно сейчас переоценить свое окружение, убрав из него тех людей, которые вас тормозят в развитии и существенно отравляют вашу жизнь.

полнолуние
Июньское полнолуние часто называют клубничным

Клубничная или Земляничная Луна - такое название часто дают июньскому полнолунию ежегодно. поскольку именно в это время полная Луна имеет розовый оттенок и наступает сезон сбора первых летних ягод.

В 2021 году данное событие наступит в 21.30 по Москве 24 июня. Приютит полнолуние созвездие Козерога. Влияние на Луну будет оказывать Юпитер. Такое сочетание будет обеспечивать нам удачу, щедрость и хорошее расположение духа. Благоприятным время станет для борьбы с неправдой и завершением начатых дел.

В этот момент многим захочется быть полезными для своего окружения, но ограниченные возможности могут заставить разувериться в себе и испортить настроение. Крайне важно сохранять позитивный настрой и верить в себя.

В предстоящие две недели ваше внимание будет сконцентрировано на доме, работе и отношениях. Эмоциональность и обидчивость будут на повышенном уровне, а значит нужно быть крайне осторожными в своих словах, действиях и при принятии решений.

Поможет справиться с неприятностями ваша интуиция - в это время она будет очень хорошо работать. Хорошее настроение + интуиция практически могут сделать вас неуязвимыми для неприятных событий, постарайтесь достичь именно такого баланса в этот период.

В этот день не рекомендуется начинать ничего нового, а все возросшие силы бросить на заверение ранее начатых дел.

Этот же совет относится к отношениям с токсичными людьми. Очень хорошо именно сейчас переоценить свое окружение, убрав из него тех людей, которые вас тормозят в развитии и существенно отравляют вашу жизнь.

Благоприятной станет благотворительность. Причем не только финансовая, но и оказание обычной помощи в делах, по дому, по работе. Все вложенное вами вернется к вам сторицей.

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