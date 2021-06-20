Почему чокаются во время застолья: откуда пошел обычай и в чем смысл?

Кто из нас не сидел за праздничным столом и не чокался бокалами перед тем, как пригубить напиток? Наверное, нет таких людей. Но мало кто задумывался о том, откуда пошла эта традиция и что она означает.
История
Данная традиция появилась еще в древние времена у язычников. Собираясь за столом, все верили, что возле каждого человека вьются злые и добрые духи.
Добрые духи помогали накрыть стол и веселиться за ним, а злые подталкивали к нехорошим поступкам и ругани. Чтобы отпугнуть злых духов, чтобы они не портили праздник, было принято звонить в колокольчики, а когда их под рукой не было - звенели посудой.
Другая версия рассказывает нам о традициях королей и властных особ, которых часто пытались отравить. Чокание бокалом расценивалось как намерение выпить. А если кто-то отказывался чокаться вместе со всеми, значит пить не хотел. А причину в этом, конечно же, видели одну - напиток был отравлен и тот, кто не чокался, знал об этом. Все в таком случае ставили бокалы на стол и уходили и пиршества. Тут, конечно, как-то не вяжется с логикой, но тем не менее предания ходят именно такие. Да и сегодня есть поверье, что если ты тост поддержал и чокнулся вместе со всеми - бокал, не пригубив, ставить на стол не полагается.
В средние века рыцари чокались друг с другом, чтобы выказать уважение друг к другу. Это было сродни тому, как преломить хлеб с товарищем.
Приметы про застолье и чоканье бокалами
Если во время чоканья пролилось немного вина, значит жизнь в этом доме будет благополучной и в достатке.
Не желательно допускать такой ситуации, когда во время чоканья бокалы разбиваются - это к несчастьям.
Ставить красивую посуду для напитков - хорошая примета. Она обещала богатую жизнь.
Чтобы стать богатым - в вино бросали несколько монет, а только потом пили вино.