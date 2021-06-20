Поезд раздавил легковушку: погибли двое взрослых, двое детей живы

Сегодня, 20 июня, в 16:30 от оперативного дежурного Зонального района поступила информация о том, что в Зональном районе на нерегулируемом железнодорожном переезде на 134 км (в районе села Новая Чемровка), произошло столкновение маневрового локомотива и легкового автомобиля, сообщает МЧС по Алтайскому краю. В автомобиле находилось четыре человека. По предварительной информации, в результате ДТП погибли 2 человека. Также в автомобиле находились двое детей (один из них получил лёгкие травмы, один не пострадал). Опрокидывания и повреждения состава не произошло, повреждения железнодорожного полотна нет. На место происшествие выезжал расчёт 18 пожарно-спасательной части (3 человека, 1 единица техники). Организована работа психолога Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Причины случившегося выясняются компетентными службами.
Всего на месте задействовано 18 человек, 7 единиц техники.
Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-3852-65-82-19.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в очередной раз напоминает, что около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.