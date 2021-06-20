Поезд раздавил легковушку: погибли двое взрослых, двое детей живы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поезд раздавил легковушку: погибли двое взрослых, двое детей живы

8:25:216/20/2021Фото: МЧС по Алтайскому краю
0

Трагедия произошла 20 июня в 16:30 на нерегулируемом железнодорожном переезде на 134 км в районе села Новая Чемровка Алтайского края.

Двое человек погибли в Троицу в Алтайском крае: локомотив столкнулся с легковым автомобилем
Двое человек погибли в Троицу в Алтайском крае: локомотив столкнулся с легковым автомобилем

Сегодня, 20 июня, в 16:30 от оперативного дежурного Зонального района поступила информация о том, что в Зональном районе на нерегулируемом железнодорожном переезде на 134 км (в районе села Новая Чемровка), произошло столкновение маневрового локомотива и легкового автомобиля, сообщает МЧС по Алтайскому краю.  В автомобиле находилось четыре человека. По предварительной информации, в результате ДТП погибли 2 человека. Также в автомобиле находились двое детей (один из них получил лёгкие травмы, один не пострадал). Опрокидывания и повреждения состава не произошло, повреждения железнодорожного полотна нет. На место происшествие выезжал расчёт 18 пожарно-спасательной части (3 человека, 1 единица техники). Организована работа психолога Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Причины случившегося выясняются компетентными службами.

Всего на месте задействовано 18 человек, 7 единиц техники.

Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-3852-65-82-19.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в очередной раз напоминает, что около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Двое человек погибли в Троицу в Алтайском крае: локомотив столкнулся с легковым автомобилем
Двое человек погибли в Троицу в Алтайском крае: локомотив столкнулся с легковым автомобилем

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Скоропостижно скончался заслуженный артист России
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
ДТПавтомобиль попал под поезд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будьте осторожны на ж\д.

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днём летнего солнцестояния - 21 июня: светлые открытки и магические поздравления
    8:20:42 6/20/2021
    С Днём летнего солнцестояния - 21 июня: светлые открытки и магические поздравления
    Новые атаки магнитной бури в июне 2021: Даты и возможные последствия
    7:20:40 6/20/2021
    Новые атаки магнитной бури в июне 2021: Даты и возможные последствия
    21 июня - Всемирный день мотоциклиста: авторские открытки и скоростные поздравления
    6:57:04 6/20/2021
    21 июня - Всемирный день мотоциклиста: авторские открытки и скоростные поздравления
    С Днём Святого Духа открытки уникальные на 21 июня 2021 и чудесные поздравления
    6:43:17 6/20/2021
    С Днём Святого Духа открытки уникальные на 21 июня 2021 и чудесные поздравления
    Чем опасно заниматься в Духов день 21 июня: все запреты праздника
    6:20:36 6/20/2021
    Чем опасно заниматься в Духов день 21 июня: все запреты праздника
    Россиянам заплатят 30 000 рублей за две прививки против коронавируса с 1 июля по 1 сентября 2021
    6:06:40 6/20/2021
    Россиянам заплатят 30 000 рублей за две прививки против коронавируса с 1 июля по 1 сентября 2021
    От коронавируса умерли пять пациентов за сутки на 21 июня 2021. Новых зараженных +144
    5:56:56 6/20/2021
    От коронавируса умерли пять пациентов за сутки на 21 июня 2021. Новых зараженных +144
    Легендарный журналист Анатолий Лысенко умер от коронавируса
    5:48:21 6/20/2021
    Легендарный журналист Анатолий Лысенко умер от коронавируса
    В морге Люберец забыли мертвецов во время ремонта. Смотрите жуткое видео
    5:41:57 6/20/2021
    В морге Люберец забыли мертвецов во время ремонта. Смотрите жуткое видео
    От сигареты вспыхнул пенсионер на лавочке около дома
    5:23:57 6/20/2021
    От сигареты вспыхнул пенсионер на лавочке около дома