Владимиру Путину доверяют 66,2% россиян, "Единой России" - 30,5%

Показатель одобрения деятельности Президента с 7 по 13 июня 2021 года составил 61,5% (-0,6п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 41,7% (-1,4п.п. за неделю) и 35,1% (-2,9п.п. за неделю) соответственно, пишет 18 июня ВЦИОМ.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 66,2% респондентов (+0,2п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 50,7% (-0,6п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 36,1% (+5п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 30,4% (+5п.п. за неделю), Сергею Миронову – 29,2% опрошенных (+2,3п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30,5% (-0,1п.п. за неделю), КПРФ – 12,0% (-0,7п.п. за неделю), ЛДПР – 10,4% (-0,4п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 7,7% (+0,1п.п. за неделю).