Сын рок-идола Александра Башлачева покончил с собой в Москве
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Сын рок-идола Александра Башлачева покончил с собой в Москве

8:42:036/20/2021Фото: соцсети
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Тело 32-летнего Егора Башлачева нашли 19 июня в 18.00 под окнами на ул.Чаплыгина. Предсмертной записки он не оставил.

По информации РЕН ТВ, Егор Башлачев имел проблемы с психикой
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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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По информации РЕН ТВ, сын музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве. Тело 32-летнего Егора Башлачева нашли 19 июня в 18.00 под окнами на ул.Чаплыгина. Предсмертной записки он не оставил.
СК начал проверку. Издание пишет, что Егор был инвалидом и состоял на учете у психиатра.
Погибший Егор Башлачев родился 3 августа 1988 года после гибели рок-звезды у его гражданской жены Анастасии Рахлиной. У Александра Башлачева был еще один сын – Иван, он родился осенью 1985 года и умер в младенчестве.

Александр Башлачев – легендарный советский рок-музыкант, поэт, бард. Он прославился как один из самых известных представителей советского андеграунда. Карьера Башлачева, или "СашБаша", как звали его друзья, была недолгой. Его первое выступление состоялось в 1985 году, когда он исполнил несколько песен вместе с Юрием Шевчуком. Через год он вступил в Ленинградский рок-клуб, работал в котельной "Камчатка" и принимал участие в съемках фильма "Барды проходных дворов".
Музыкант Александр Башлачев погиб 17 февраля 1988 года в возрасте 27 лет. Он выпал из окна кухни съемной однокомнатной квартиры в Ленинграде.

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покончил с собойсын рок-идола
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