Погода в Москве и Европейской России: африканская жара с 21 по 27 июня, а в июле - засуха

Жителей Европейской России в предстоящую неделю ждёт настоящий африканский зной и засуха. На большей части Среднерусской равнины с неба не упадет ни капли дождевой воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить, сообщает Фобос.
Температурный фон на 13-15° станет превышать климатическую норму июня, что является аномалией. Мало того, практически каждый день будет знаменоваться серией рекордов жары, которых не было никогда за всю более вековую историю регулярных метеорологических наблюдений.
В одной Москве ожидается 5-6 температурных рекордов дня и высока вероятность того, что будет установлен ещё и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха +34,7°. То есть, сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад!
В Москве в условиях малооблачной и тихой погоды в понедельник ожидается +31…+33°, во вторник +33…+35°, в среду, четверг и пятницу +34…+36°!
Лишь к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух в лучшем случае лишь до +29…+34°. Даже ночами будет так тепло, как положено по климату днём – около +20° и чуть выше. В связи с аномально-жаркой погодой в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.
В последнюю неделю июня дышать станет немного легче – дневная температура понизится до +24…+29°, однако на существенную прохладу рассчитывать не приходится.
В июле положительное отклонение температура от средних значений метеостатистики будет постепенно сокращаться с 3 до 1°, но в норму температура воздуха вернётся лишь к середине августа. Кроме того, в июле прогнозируется небольшой дефицит осадков – до 10-20%, а в августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20-40%, а местами на 40-60% от положенного. Настоящее лето – это надолго.