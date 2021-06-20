Новые санкции из-за Алексея Навального вводит США против России

О новых санкциях против России заявили в Вашингтоне.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
Новый пакет вновь связан с ситуаций с Алексеем Навальным.
-Нашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим, - сказал он.
Санкции планируют связать с химическим оружием.
Помощник напомнил, что Джо Байден подписал указ, облегчающий процедуру введения новых санкций против России.