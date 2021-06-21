Календарь дачника на 21 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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21.06
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Календарь дачника на 21 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:196/21/2021Фото: pixabay
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Сок растений движется от корней к стеблям, листьям и плодам. Растения набирают силу и приближаются к пику своего роста.

Календарь дачника

21 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 11 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака СкорпионПроцент освещенности Луны составляет 84%. Восход Луны в 16:54, а закат в 01:47.

Хронология лунных дней


  • 11 лунный день c 15:21 20.06.2021 по 16:54 21.06.2021
  • 12 лунный день c 16:54 21.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Скорпион (+)

Луна в знаке Скорпион. Это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.

Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.

Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.

Благоприятно в скорпионе:


  • замачивание семян;
  • посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;
  • знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);
  • посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;
  • прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Возможно:


  • прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;
  • покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;
  • закладка компоста;
  • уборка на длительное хранение вершков;
  • заготовка листьев лекарственных растений;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в скорпионе посев и посадка культур:


  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
  • плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;
  • комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.

Не благоприятно в скорпионе:


  • пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;
  • обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;
  • выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;
  • выпечка.

11 лунный день (+)

21 июня 2021 года в 12:00 — 11 лунный день. Сок растений движется от корней к стеблям, листьям и плодам. Растения набирают силу и приближаются к пику своего роста. Растения все также продолжают активно накапливать в листьях и плодах питательные элементы.

Рекомендуется в 11 лунный день:


  • уборка урожая культур, плоды которых созревают над землей: зелень, бахчевые и плодовые культуры, листовые овощи, ягодные кустарники, фрукты;
  • посадка, пересадка, укоренение, черенкование, прореживание;
  • обрезка, пасынкование, прищипка, подкормка растений;
  • посадка растений, у которых пригодной в пищу является надземная часть: тыква, огурцы, кабачки, томаты, дыня, баклажаны, кукуруза, подсолнечник, лекарственные растения, цветочные культуры;
  • обработка почвы, рыхление;
  • обильный полив.

Не рекомендуется в 11 лунный день:


  • уборка листвы и ботвы;
  • обрезка плодовых деревьев.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.


Источник: mirkosmosa.ru

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