Дизайнерские открытки с Днём Святого Духа и поздравления от чистого сердца на 21 июня 2021 года

Этот праздник открывает лето дивную пору,
Встанем мы с тобою рано, очень рано поутру!
Будем поздравлять родных и близких в Духов день,
Травы в доме разложим, послушаем соловьев трель!
Дух Святой на Землю нашу уж сошел давно,
Всех своим теплом всегда одарить готов!
Только сердце ты свое ему шире открой,
Чтобы на сердце была радость, счастье и покой!
Духов день святой безгрешный сошел на нас с небес,
Поздравляем всех православных, вместе ждем чудес!
Травы в доме мы разложим, чтоб злых духов прогнать,
Хоровод в полях поводим, чтобы урожай поднять!
И на Землю мы сегодня грозу будем призывать,
Чтобы с Родины нашей всех злых духов прогнать!
Зацветет и засияет радугой весь небосвод,
Счастье будет на Земле, я уверен, целый год!
Духов день любимый праздник и взрослых и детворы,
Сделай добрые дела ты, а если в злобе, то замри!
Собирать лечебные травы я с утра пойду,
Может чудо я траву для себя в лугах найду!
Но купаться в речке в этот день никак нельзя,
Чтобы в речку к себе не унесла русалка зеленоглазая!
Погадают в этот день девчата с помощью свечки и венка,
Что же за судьба ее близка она иль далека!
***
Разные праздники у нас есть, но Духов день один,
Традиций нам его не счесть, они магические, как один,
Собирают девушки цветы себе на волшебные венки,
Собирают женщины травы, чтоб от хворей лечить!
Детвора бегает по полям, купаясь в росе,
Сегодня веселятся и радуются абсолютно все!
Духов добрых призывать в дома мы не забудем,
Злых же духов изгонять отовсюду будем!
Источник: pozdravik.ru