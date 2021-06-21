Открытки на Духов день от дизайнера и короткие поздравления на 21 июня 2021 года
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Открытки на Духов день от дизайнера и короткие поздравления на 21 июня 2021 года

3:20:236/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Православные отмечают Духов день - начало Троицкой седмицы.

Духов день

Духов День настал сегодня,
Это значит лишь одно —
Отдыхает вся природа,
И пахать запрещено.

Ты зажги тихонько свечи,
О здоровье помолись,
Пусть святые обеспечат
Долгую, благую жизнь!

Духов день

В этот день святые духи
Берегут нас от невзгод,
Чтобы не было разрухи,
Стала сладкой жизнь, как мёд!

Учат нас родную землю,
Словно матушку, ценить.
Небеса молитвам внемлют,
Будут урожай дарить.

Чтобы сил тебе набраться
И привлечь удачу в дом,
Можешь смело прогуляться
По землице босиком!

Духов день

Духов день — не обычный праздник,
В этот день Дух Святой к нам сошёл:
Утешитель, Дух истины, от Отца исходящий,
Бог в такой Ипостаси, на землю пришёл.

На Апостолах почил огонь Небесный,
Сбылось множество пророческих слов,
Разных языков дан людям дар чудесный,
Так создалась Церковь Божья из учеников.

***

В Духов день вас поздравляю,
Пусть он не покинет вас,
На свершения вдохновляет,
Тронет светом добрым глаз.

Дух Святой Животворящий
Принесет пусть исцеление,
Вам желаю веры крепкой,
Понимания и терпения.

Источник: pozdravok.ru

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