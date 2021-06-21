Нежные открытки на Духов день 21 июня 2021 года и искренние поздравления

Дух спускается святой
На дома и на поля.
В этот день считалось, что
Именинница — Земля.
И нельзя на ней сегодня
Сеять, боронить, пахать.
В этот праздник ежегодный
Ниве нужно отдыхать.
Понедельник — день особый,
Понедельник — духов день.
Грех сегодня не лениться —
Можно даже не трудиться.
Поздравлю я с праздником светлым.
В Духов день пожелаю тепла.
Приветлив пусть мир будет, нежен,
Пусть дарит побольше добра.
Пускай душа к божьему тянется,
На сердце чтоб стало легко,
Хорошее только притянется,
И канет пусть в лету все зло.
С Днем Святого Духа нас! Говорят, что вся нечисть, что на земле есть, в этот день испепеляется Святым Духом, что снисходит на землю. Это значит, что сотворенное зло можно победить и превозмочь, какими бы силами оно ни было призвано. Пусть Духов День принесет очищение вам и вашей душе, добавит мира и благодати в вашем доме и, конечно, подарит здоровье вашим близким.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru