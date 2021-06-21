Поздравления и открытки на Всемирный день мотоциклиста 21 июня 2021 года

С мотоциклом ты стал одним целым
И отчаянно мчишься вперёд.
Так удачу держи под прицелом,
А успех тебя лично найдёт!
Встречный ветер пусть сдует проблемы,
Шквал эмоций подарит экстрим,
И под прочной поверхностью шлема
Будет весело мыслям твоим!
Мчишься, ветер обгоняя,
На коне своём железном,
Драйв, бесспорно, доставляют
Все лихие переезды!
Я дорог желаю ровных
И компании отличной,
И пусть вслед успех огромный
За тобой стремится лично!
На своём железном друге
Ты просторы бороздишь,
Не страшны ветра и вьюги,
Ты быстрее их летишь.
Сил и бодрости желаю,
И счастливых самых дней,
Мчаться, скорость не сбавляя,
Сквозь года к мечте своей!
***
Гудит мотор мотоциклиста
И трасса ждет его давно.
Пускай дорога будет чистой
И гладкой, словно полотно.
Таких, как ты, совсем немного.
На газ жмешь сильною рукой.
Проедешь там, где нет дороги.
Всегда примешь отважно бой.
С тобой всегда твоя невеста,
Твой стол всегда накрыт для нас.
С прекрасным Днем мотоциклиста
Спешим поздравить мы сейчас.
Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru